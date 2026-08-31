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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

В ультракоротких шортах і кепці зі знімань "Сексу у великому місті": Зої Кравіц заскочили у Нью-Йорку

Акторку знову сфотографували на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Getty Images

Папараці зазнімкували Зої Кравіц під час прогулянки Нью-Йорком.

Акторка вийшла в світ у вільній чорній футболці й ультракоротких спортивних шортах яскраво-синього кольору, які підкреслили її стрункі ноги.

Головним акцентом образу стала рожева бейсболка з написом Sex and the City — зі знімань культового серіалу «Секс і місто». З-під головного убору спадали довгі тонкі коси Зої.

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

Аутфіт Кравіц доповнила чорними шльопанцями, місткою шкіряною сумкою на плечі, чорними сонцезахисними окулярами і намистом з камінням. Також на ній були каблучки.

Акторка слухала музику у дротових навушниках, тримала у руці стакан із напоєм і переглядала щось у телефоні.

Нагадаємо, раніше Зої Кравіц вийшла на прогулянку у білій футболці, мікрошортах і з леопардовою сумкою.

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