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- Шоу-бізнес
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В ультракоротких шортах і кепці зі знімань "Сексу у великому місті": Зої Кравіц заскочили у Нью-Йорку
Акторку знову сфотографували на вулицях Нью-Йорка.
Папараці зазнімкували Зої Кравіц під час прогулянки Нью-Йорком.
Акторка вийшла в світ у вільній чорній футболці й ультракоротких спортивних шортах яскраво-синього кольору, які підкреслили її стрункі ноги.
Головним акцентом образу стала рожева бейсболка з написом Sex and the City — зі знімань культового серіалу «Секс і місто». З-під головного убору спадали довгі тонкі коси Зої.
Аутфіт Кравіц доповнила чорними шльопанцями, місткою шкіряною сумкою на плечі, чорними сонцезахисними окулярами і намистом з камінням. Також на ній були каблучки.
Акторка слухала музику у дротових навушниках, тримала у руці стакан із напоєм і переглядала щось у телефоні.
Нагадаємо, раніше Зої Кравіц вийшла на прогулянку у білій футболці, мікрошортах і з леопардовою сумкою.