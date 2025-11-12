В ультрамариновій блузці з пікантним вирізом: папараці заскочили Демі Мур із песиком на руках у Нью-Йорку

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона була у хорошому настрої і мило усміхнулася фотографам. На руках вона тримала свого домашнього улюбленця — чихуахуа Пілафа, з яким часто з’являється на публіці.

На акторці був білосніжний костюм, який складався з однобортного подовженого жакета приталеного силуету і штанів зі стрілками. Його Демі скомбінувала з блузкою ультрамаринового кольору з пікантним вирізом у зоні декольте.

Демі Мур / © Getty Images

Лук Мур доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і чорним шкіряним клатчем. У неї, як завжди, було розпущене волосся, макіяж із рожевим блиском на губах і темний манікюр. У вухах у зірки були золоті сережки з камінням, на обличчі — окуляри у чорній оправі, а на руках — золоті каблучки.

