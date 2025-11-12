ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
99
1 хв

В ультрамариновій блузці з пікантним вирізом: папараці заскочили Демі Мур із песиком на руках у Нью-Йорку

63-річна акторка майже нерозлучна зі своїм домашнім улюбленцем.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Вона була у хорошому настрої і мило усміхнулася фотографам. На руках вона тримала свого домашнього улюбленця — чихуахуа Пілафа, з яким часто з’являється на публіці.

На акторці був білосніжний костюм, який складався з однобортного подовженого жакета приталеного силуету і штанів зі стрілками. Його Демі скомбінувала з блузкою ультрамаринового кольору з пікантним вирізом у зоні декольте.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Лук Мур доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках і чорним шкіряним клатчем. У неї, як завжди, було розпущене волосся, макіяж із рожевим блиском на губах і темний манікюр. У вухах у зірки були золоті сережки з камінням, на обличчі — окуляри у чорній оправі, а на руках — золоті каблучки.

Нагадаємо, Демі Мур на прем’єру серіалу у межах кінофестивалю PaleyFest у Нью-Йорку одягла в’язану кольорову мінісукню і високі чоботи.

