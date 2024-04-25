В улюблених джинсах: Дженніфер Лопес знову сфотографували на вулиці у Нью-Йорку

Вона одяглася просто, а також відмовилася від макіяжу.

Американську зірку Дженніфер Лопес заскочили папараці на вулиці у Нью-Йорку, коли вона вийшла з готелю та йшла до своєї машини. У 54-річної зірки знову було мокре волосся, хоча цього разу вона зібрала його в пучок.

Також Лопес одягла улюблені широкі джинси від Gucci з ґудзиками замість блискавки, які носила у поєднанні зі світлим светром, який мав високу горловину.

Також артистка одягла світлі кросівки, на очах у неї були сонцезахисні окуляри, а на обличчі не було макіяжу. У руці Дженніфер несла ноутбук.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Ця модель джинс від Gucci останнім часом одна з улюблених у зірки, оскільки вона дуже часто їх одягає. Лопес поєднувала ці джинси з кроптопами, угами та навіть культовою сумкою від Lady Dior.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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