В улюбленій чорній сукні з рукавами: Вікторія Бекхем відвідала Париж і сходила на галазахід

Відома британська пара стала гостями галавечора, який проводився у самому серці Парижа.
Вікторія Бекхем та її чоловік Девід відвідали гламурний світський захід у Парижі Le Grand Diner du Louvre та позували у вечірньому вбранні просто перед Лувром.
Модельєрка і колишня співачка обрала з цієї нагоди чорну вечірню сукню від свого власного іменного бренду Victoria Beckham. Це було вбрання з довгими рукавами, складками на стегнах, а також довгим шлейфом. Волосся вона зібрала в гладку зачіску, зробила улюблений макіяж та додала до ансамблю лаконічні прикраси.
Також модельєрка потрапила під приціл папараці на днем раніше в Парижі. На Вікторії було графітове пальто від її бренду, світлі штани, а на плечі висіла велика сумка винного відтінку.
Також зазначимо, що цю чорну сукню 50-річна модельєрка уже одягала раніше. У такому ж образі вона з'являлася на дипломатичному прийомі у Букінгемському палаці у грудні 2024 року.
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