В улюбленому бікіні: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram світлини з відпочинку. Акторка позувала на пляжі біля зелених рослин. На ній було біле бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою у вигляді ланцюжків і на зав'язках.

Ліз продемонструвала з різних ракурсів свою підтягнуту струнку фігуру.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Вона також похизувалася сексуальним декольте.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Герлі розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотистими сережками-люстрами.

Нагадаємо, раніше смілива Елізабет показала своє оголене фото.

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