В улюбленому бікіні: 57-річна Елізабет Герлі похизувалася стрункою фігурою і сексуальним декольте

Британська акторка продовжує сама рекламувати купальники власного бренду.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram світлини з відпочинку. Акторка позувала на пляжі біля зелених рослин. На ній було біле бікіні власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою у вигляді ланцюжків і на зав'язках.
Ліз продемонструвала з різних ракурсів свою підтягнуту струнку фігуру.
Вона також похизувалася сексуальним декольте.
Герлі розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотистими сережками-люстрами.
Нагадаємо, раніше смілива Елізабет показала своє оголене фото.
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