В улюбленому бренді Chrome Hearts: Белла Хадід потрапила під приціл папараці в джинсовому ансамблі

У речах цієї марки Хадід з'являється дуже часто.

Минулого тижня Белла Хадід потрапила під приціл нью-йоркських папараці в ефектному образі, продемонструвавши, як можна незвично носити спортивні речі і білизну.

Белла Хадід / Getty Images

Але ось вчора супермодель вийшла у справах у значно стриманому вбранні, поєднавши рожеву футболку з принтом з широкими рваними джинсами і джинсовою сорочкою від знаменитого американського бренду речей класу люкс Chrome Hearts.

Поєднала вона цей ансамбль з білими кросівками, улюбленим золотим намистом з червоним рубіном від Bvlgari і сонцезахисними окулярами. Волосся моделі було трохи хвилястими і розпущеним.

Белла Хадід / Getty Images

Нагадаємо, що Chrome Hearts — це бренд, який виробляє срібні аксесуари, золоті та діамантові прикраси, окуляри, шкіру, одяг і меблі. Заснований він 1988 року в Лос-Анджелесі Річардом Старком, Леонардом Камхаутом і Джоном Бауманном. Штаб-квартира розташована в самому серці Голлівуду, а виробничий майданчик займає три квартали. Белла є амбассадором бренду.

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Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

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