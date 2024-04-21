В улюбленому бренді принцеси Кейт: Емілі Блант відвідала прем'єру фільму "Каскадер"

Після гучного успіху "Оппенгеймера", Емілі Блант, яка отримала за нього номінацію на "Оскар", розпочала роботу над новим фільмом — комедійним бойовиком "Каскадер". Під час презентації картини у Берліні, яка відбулася 19 квітня, зірка постала перед камерами у синьому комбінезоні.

Вбрання акторки було від Jenny Packham — одного з найулюбленіших брендів принцеси Уельської Кетрін. Раніше дружина наслідного принца неодноразово одягали вбрання цієї марки на різні заходи.

Комбінезон же Емілі теж був ексклюзивним, а штани в ньому виконані як кюлоти. Спереду його прикрашала золота вишивка у вигляді листя та квітів з камінням та бісером.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

А ось на талії вбрання був незвичайний пояс у вигляді змії. Образ акторка завершила сережками та босоніжками на підборах.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Фільм є кіноадаптацією однойменного телесеріалу 1980-х років, а Емілі в ньому знялася разом із Раяном Гослінгом.

Читайте також: