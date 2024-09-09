В улюбленому бренді та фасоні: Сальма Гаєк на прем'єрі фільму у вбранні бордового кольору

Сукні у такому стилі вона просто обожнює та завжди вибирає для світських виходів.

58-річна Сальма Гаєк відвідала Міжнародний кінофестиваль у Торонто. У межах цього заходу акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Без крові", у якому зіграла головну роль.

Перед фотографами Сальма позувала у довгій сукні від Модного дому Gucci, яка була виконана у трендовому бордовому відтінку. Вбрання також було повністю розшите дрібними лелітками, а в зоні грудей мало оригінальний виріз з асиметричними бретельками. Сукня була виконана в улюбленому для Гаєк фасоні: приталена, блискуча, з підкресленими бюстом і талією.

Образ вона доповнила укладанням, макіяжем, манікюром, а також декількома прикрасами із діамантами.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Захід також відвідала Анджеліна Джолі, оскільки є авторкою сценарію до фільму. Вона позувала із Сальмою Гаєк та Деміаном Бічірі перед фотографами у чорній сукні від Dolce & Gabbana.

Анджеліна Джолі з Сальмою Гаєк і Деміаном Бічірі / Фото: Associated Press

Літературною основою сценарію став роман італійського письменника Алессандро Барікко "Без крові". Головна героїня історії — дівчинка на ім'я Ніна, на очах якої були вбиті її батьки. Через багато років вона випадково зустрічає вбивцю.

Читайте також:

Образи Сальми Гаєк (52 фото)