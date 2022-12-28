В улюбленому образі: Нікі Гілтон сфотографували з батьком після вечері

Як бачимо, почуття стилю у Гілтонів – сімейна риса.
Світська левиця і спадкоємиця багатомільйонного готельного бізнесу Нікі Гілтон, а також молодша епатажна сестра Періс, потрапила під приціл папараці в Каліфорнії.
Дівчина була у своєму улюбленому лаконічному образі, в якому поєднала укорочену шубу від Max Mara з екохутра і таку саму сумку від цієї ж марки.
Також знаменитість одягла туфлі-човники у колір, чорну водолазку та легінси. Волосся Нікі зібрала у високу зачіску за допомогою шпильки "крабика" і зробила дуже легкий макіяж.
У цьому образі знаменитість ходила на вечерю зі своїм батьком – магнатом з нерухомості Ріком Гілтоном.
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