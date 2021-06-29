В улюбленому образі: стильний Марк Джейкобс приїхав на свій показ

Модельєр вибрав для виходу лаконічний образ в темних відтінках.

28 червня в нью-йоркській публічній бібліотеці відбувся показ осінньо-зимової колекції модельєра Марка Джейкобса. Показ могли спостерігати всі охочі, адже його транслювали на фасаді універмагу Bergdorf Goodman на П'ятій авеню.

На шоу Джейкобс прибув в улюбленому образі, поєднавши білу перлову нитка з повністю чорною водолазкою і штанами. Взув він черевики на високих підборах і платформі, а ось на згині його руки висіла велика сумка-шопер.

Марк Джейкобс / Getty Images

Також на фото, яким він поділився в Instagram, Джейкобс позував в стильній шкіряній куртці від Courrèges.

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