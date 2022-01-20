В улюбленому образі та з брошкою на пальті: Катрін Деньов стала гостею модного показу

В улюбленому образі та з брошкою на пальті: Катрін Деньов стала гостею модного показу

Акторка у стильному аутфіті відвідала модне шоу у Парижі.

Французька акторка Катрін Денєв стала гостею показу бренду Ami осінь-зима 2022-2023, який проводився в рамках Паризького тижня чоловічої моди.

Зірка з'явилася на фешншоу одягнена у улюбленому стилі – всьому чорному та вільному. Вона поєднала трикотажну кофту з V-подібним вирізом, класичні штани та вкорочене пальто. Завершили образ Катрін чорні туфлі-човники, брошка на лацкані пальта та зелена сумка з короткою ручкою. Волосся акторка уклала в елегантну зачіску, а на обличчі зробила макіяж із акцентом на очі.

Катрін Деньов / Getty Images

Також відвідала показ колега Деньов — акторка Філіппін Леруа-Больє, яку багато хто знає за роллю Сільві Грате у серіалі "Емілі в Парижі". На заході вона всіх приголомшила своєю повністю прозорою сукнею смарагдового кольору.

Філіппін Леруа-Больє / Getty Images

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