В улюбленому пальті та кросівках: акторку Кеті Голмс помітили на прогулянці в Нью-Йорку

У звичайному житті знаменитості нічим не відрізняються від інших людей, адже теж носять недбалі зачіски та відмовляються від макіяжу. Завдяки знімкам папараці можемо подивитися, який вигляд вони мають насправді.

Акторку Кеті Голмс знову помітили на прогулянці, коли вона йшла вулицею із подругою після тренування. Зірка мешкає в Нью-Йорку і на відміну від багатьох інших відомих людей воліє пересуватися містом без охорони.

Одягнула Кеті цього разу своє улюблене пальто верблюжого кольору від бренду The Frankie. Модель виконана в простому прямому фасоні оверсайз і має чорні ґудзики.

Також Голмс була в трикотажних штанях, шкарпетках та вже культових кросівках від Samba від Adidas. Волосся акторка зібрала у високий пучок, а на плечі у неї була сумка-шопер, а на очах сонцезахисні окуляри-авіатори.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Що стосується взуття, то Samba — улюблена пара у Кеті і вона їх дуже часто носить з різними вбраннями. Днем раніше, наприклад, вона одягла ці модні кросівки з джинсами та яскравим теплим шарфом. Також модель Samba від Adidas — стала кросівками року, адже саме їх найчастіше купували та шукали модники.

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