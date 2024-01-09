В улюбленому пальті та у гарному настрої: Кеті Голмс заскочили папараці на прогулянці

Кеті Голмс знову потрапила під приціл вуличних фотографів у Нью-Йорку.
На зірці знову було її улюблене коричневе оверсайз пальто від The Frankie Shop, яке Кеті поєднувала зі спортивними штанами та чорними кросівками Adidas. Каштанове волосся Голмс зібрала у високий пучок, одягла великі сонцезахисні окуляри і з кимось розмовляла телефоном якраз, коли її фотографували папараці. До речі, в носі акторки ми помітили пірсинг.
У цьому самому образі знаменитість вже неодноразово з'являлася на публіці. Іноді Кеті носить це пальто з класичними штанами, черевиками чи туфлями, а також поєднує з різними сумками та головними уборами.
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