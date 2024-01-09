В улюбленому пальті та у гарному настрої: Кеті Голмс заскочили папараці на прогулянці

На зірці знову було її улюблене коричневе оверсайз пальто від The Frankie Shop, яке Кеті поєднувала зі спортивними штанами та чорними кросівками Adidas. Каштанове волосся Голмс зібрала у високий пучок, одягла великі сонцезахисні окуляри і з кимось розмовляла телефоном якраз, коли її фотографували папараці. До речі, в носі акторки ми помітили пірсинг.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

У цьому самому образі знаменитість вже неодноразово з'являлася на публіці. Іноді Кеті носить це пальто з класичними штанами, черевиками чи туфлями, а також поєднує з різними сумками та головними уборами.

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