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В улюбленому пальті та з кавою: Кеті Голмс прогулялася Нью-Йорком

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В улюбленому пальті та з кавою: Кеті Голмс прогулялася Нью-Йорком

Кеті Голмс / Getty Images

Акторка Кеті Голмс цього року вже не вперше підпадає під приціл вуличних фотографів.

43-річна знаменитість знову одягла своє улюблене смарагдове довге пальто, в якому прогулялася вулицями Нью-Йорка. Кеті сфотографували у районі Сохо. Голмс одягла маску в тон, була в синіх спортивних штанах та білих кросівках. А в руках несла містку сумку та дві склянки з напоями. Куди зірка прямувала, невідомо.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Getty Images

Можливо, Кеті Голмс мешкає в районі Сохо. На початку цього року акторку також фотографували в цьому районі і вона була одягнена в це ж смарагдове пальто.

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