В улюбленому сірому костюмі: королева Бельгії Матильда відвідала виставку картин відомого художника

7 січня королева Бельгії Матильда відвідала виставку "Еміль Клаус, принц люмінізму", яка відбулася у Музеї Муделя в Дейнзі.

Еміль Клаус був одним із найзнаменитіших бельгійських художників-імпресіоністів і провідною фігурою люмінізму — художньої течії, присвяченої відображенню світла та його взаємодії з пейзажами та фігурами. Одну з картин для цієї виставки було надано музею з королівської колекції.

Для своєї появи королева обрала улюблений сірий костюм креативного фасону. Вбрання включало вільні штани зі стрілками та оригінальний топ, адже один рукав у нього був до ліктя, а другий — вільним і з драпіруванням.

Образ вона доповнила туфлями у колір, об'ємним укладанням, клатчем та досить гламурними сережками з квітами.

Королева Матильда у музеї / Фото: Getty Images

Цей же штанний костюм Матильда одягала вже раніше. Королева відвідувала в ньому конференцію "Права дітей на роздоріжжі: гуманітарні кризи, що розвиваються", яка відбулася 22 листопада в Брюсселі. Однак тоді вона поєднувала костюм з іншими аксесуарами.

Королева Матильда на конференції / Фото: Getty Images

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