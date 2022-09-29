В улюбленому сірому костюмі: королева Летиція відвідала новий робочий захід

Іспанська королева Летиція сьогодні знову виконує свої обов'язки на роботі. Її Величність відвідала зустріч у Мадриді.

50-річна Летиція мала, як завжди дуже стильний та елегантний вигляд, коли приїхала до штабквартири Королівської іспанської академії. Вона була одягнена у штанний костюм сірого кольору з ідеально вигладженими стрілками на штанях та подовженим жакетом, під який одягла чорний топ із неглибоким V-подібним вирізом. І взула замшеві туфлі-човники з прозорими вставками на високих підборах. Цей костюм один із улюблених у королеви, вона носить його досить часто.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На плечі у королеви висіла сумка на золотому ремінці, яка чудово гармоніювала з улюбленою каблучкою Летиції від Karen Hallam та золотими сережками-кільцями.

Летиція зробила легке укладання хвилями та легкий денний макіяж із рожевим блиском на губах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Штанний костюм – один із улюблених осінніх образів у королеви Летиції. Раніше ми збирали цілу добірку різних королівських виходів у штанних костюмах. І королева Летиція там також є.

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