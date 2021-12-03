В улюбленому спортшик образі: Ріанна потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Вона повернулася до США і одразу вирішила прогулятися магазинами.

Лише кілька днів тому Ріанні присудили звання національної героїні її рідної країни Барбадосу. Заради отримання медалі з рук президентки, співачка прилетіла на острови.

Ріанна / Getty Images

Учора ж, 2 грудня, Ріану помітили вже у Нью-Йорку в районі Сохо. Знаменитість пройшла магазинами зі своїм бойфрендом A$AP Rocky. Ріанна була у своєму улюбленому спортшик стилі, адже поєднала об'ємний спортивний костюм у стилі 90-х з оверсайз курткою та чорними ботфортами-шкарпетками. Доповнили цей незвичайний образ сонцезахисні окуляри у білій оправі та червона помада на губах. Водночас волосся знаменитості було укладене в таку ж зачіску як і під час її появи на батьківщині.

Ріанна / Getty Images

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