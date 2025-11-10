ТСН у соціальних мережах

В універсальному вбранні, яке пасуватиме кожній: Демі Мур вийшла у світ у мінісукні

Акторка підкреслила вбранням ноги і показала, що образ для червоної доріжки може бути і лаконічним.

Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

62-річна Демі Мур відвідала показ нового сезону серіалу «Лендмен», який презентували в межах кінофестивалю PaleyFest у Нью-Йорку. Акторка вийшла на червону доріжку разом зі своїм улюбленим песиком на окличку Пілаф.

Одягнена зірка була стильно і лаконічно — вона вбралася у в’язану кольорову мінісукню з коротким рукавом. Вбрання було вільного фасону і, по суті, універсальним, оскільки пасуватиме багатьом фігурам. Також Демі носила з цією сукнею чорні шкіряні чоботи, розпустила своє довге волосся та зробила макіяж з ніжно-рожевими рум’янами на щоках, що додали їй ніжності та свіжості.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Це просте і зручне вбрання кардинально відрізнялося від того, що зірка показала кількома днями раніше на церемонію вручення премії Glamour «Жінка року — 2025». На червоній доріжці Мур продемонструвала вбрання з дебютної колекції дизайнера П’єрпаоло Піччолі на посаді креативного директора Модного дому Balenciaga, яке, як виявилось, було дуже важко одягати та знімати.

Деми Мур пытается надеть перчатки Balenciaga / © Instagram Деми Мур

