В яскравих шортах і сорочці: Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл в Нью-Йорку

В яскравих шортах і сорочці: Сара Джессіка Паркер потрапила під приціл в Нью-Йорку

Сара Джессіка Паркер після нетривалої перерви повернулася до знімань серіалу And Just Like That ... в Нью-Йорку.

Це продовження культового серіалу "Секс і місто", в якому знімається три подруги — Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс, грають вони героїнь Міранду, Керрі і Шарлотту.

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / Getty Images

На нових фото папараці героїня Керрі Бредшоу постала в кадрі в кучерявою зачіскою і в картатому костюмі, що складається з широких шорт та об'ємної сорочки. Через плече у Сари висіла руда сумка кросбоді, а взута вона була в шкіряні мюлі на високих підборах. На зап'ясті у акторки був браслет, а на обличчі сонцезахисні окуляри зі світлими стеклами. Її сфотографували, коли вона сідала до автомобіля.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Раніше ми показували інші кадри Сари Джесіки і її колег зі знімань в Нью-Йорку. Як знімають серіал, дивіться більше в нашій галереї.

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Актори на зніманнях серіалу And Just Like That... в Нью-Йорку (30 фото)

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