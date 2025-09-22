ТСН у соціальних мережах

В її образі був цікавий акцент: співачку Дуа Ліпу сфотографували папараці

Британка приїхала до США в межах свого туру Radical Optimism і між концертами в Madison Square Garden гуляла і насолоджувалася сонцем і теплою осінньою погодою.

Дуа Ліпа

Дуа Ліпа / © Getty Images

Британська зірка Дуа Ліпа проводить зараз час у Нью-Йорку, де її заскочили фотографи під час прогулянки. Дівчина йшла вулицею тримаючи велику пластянку кави в руці, а її образ був хоч і лаконічний, але з цікавими акцентами.

30-річна співачка поєднала чорну приталену сукню з напуском від Calvin Klein з колекції осінь-зима 2025 року з лаковими мюлями від Christian Louboutin і стильною прямокутною сумкою-тоут Maison Margiela з леопардовим принтом і з короткими ручками.

Дуа Ліпа у вбранні Calvin Klein і з сумкою Maison Margiela / © Getty Images

Дуа Ліпа у вбранні Calvin Klein і з сумкою Maison Margiela / © Getty Images

Своє вбрання Дуа доповнила також сонцезахисними окулярами, прикрасами, серед яких були ювелірні вироби від Tiffany & Co. і золотий годинник від Cartier, а також розпустила волосся.

Але це не єдине її вбрання в чорній гамі. Також Дуа потрапила в об’єктиви папараці під час прогулянки днем раніше в луку від Tom Ford — майці та шкіряних штанах, які доповнила також взуттям і сумкою від цього знаменитого американського бренду. Завершували образ прикраси від Tiffany & Co.

Дуа Ліпа у вбранні total black від Tom Ford / © Getty Images

Дуа Ліпа у вбранні total black від Tom Ford / © Getty Images

