В золотій сукні з паєтками: розкішний вихід Шерон Стоун на кінофестивалі

В золотій сукні з паєтками: розкішний вихід Шерон Стоун на кінофестивалі

63-річна акторка Шерон Стоун відвідала церемонію в Цюриху, в Швейцарії.

Знаменитість приїхала на церемонію вручення нагороди ZFF Golden Icon і показ фільму "Казино" під час 17-го Міжнародного цюрихського кінофестивалю.

Шерон сяяла на сцені і перед камерами фотографів в золотій вечірній сукні, розшитій паєтками без бретелей і з невеликим шлейфом. Сукню зірка поєднала з невеликою золотою сумкою, золотим браслетом на зап'ясті, великими сережками і бездоганним укладанням, та макіяжем.

Шерон Стоун / Getty Images

Струнка і чарівна Шерон із задоволенням позувала перед камерами фотографів.

На церемонії в суботу ввечері Шерон отримала нагороду "Золота ікона" — найвищу нагороду Цюрихського кінофестивалю. Нагорода була вручена перед показом класичного трилера Мартіна Скорсезе "Казино", за який Шерон була номінована на "Оскар" 1996 року.

Шерон Стоун / Getty Images

Читайте також: Вона розкішна: 63-річна Шерон Стоун з'явилася на галавечорі в Монако

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання