Вагітна Александра Даддаріо в штанному костюмі засвітила підрослий живіт

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалу "Білий лотос" — Александра Даддаріо – у липні розповіла про свою вагітність. Вона перебуває в очікуванні первістка, батько якого – чоловік актриси, кінопродюсер Ендрю Форм.

Так, дівчина стала головною зіркою вересневого випуску журналу InStyle México. На обкладинці глянцу вона позувала в чорній сукні від MARIA McMANUS і з великим золотим браслетом Tiffany & Co.

На одному з кадрів Александра позувала в білому костюмі, штани якого не застібалися через розміри живота, що підріс.

Даддаріо не дарма була обрана для обкладинки журналу, адже вересень – місяць можливостей та змін, від повернення до школи до приходу осені. А вона перебуває на перехідному етапі свого життя та кар'єри. В інтерв'ю актриса розповіла про свою вагітність, про те, що її найбільше хвилює у тому, щоб стати матір'ю, про бачення своєї кар'єри та про свій серіал "Відьми Мейфера".

Нагадаємо, раніше вагітна Александра Даддаріо сходила на бейсбол. Вона завітала на гру відомої нью-йоркської команди New York Yankees.

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