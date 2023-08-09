Вагітна четвертим: співачка Сіара показала живіт, що округлився

37-річну артистку та її чоловіка, 34-річного Рассела Вілсона, можна привітати із черговим поповненням. Пара в очікуванні на своєю четверту (і третю спільну) дитину.

Сіара поділилася радісною новиною у Instagram, виклавши кумедне відео. Зірка була зображена у профіль, коли вона показала свій великий живіт купальнику, танцюючи поруч із критим басейном.

Це буде її третя дитина від чоловіка Рассела Вілсона. Пара вже виховує трирічного сина Віна та шестирічну доньку Сієнну.

Старша дитина Сіари – дев'ятирічний син Ф'ючер Захір, був народжений від репера Ф'ючера, з яким артистка була у стосунках.

"Ти знову так дивишся на мене, ми робимо ще одну дитину... Ти моє серце, я твоє ребро", — підписала співачка ролик.

У своєму анонсі зірка виконала свою пісню How We Roll, яку вона записала з Крісом Брауном.

Сіара та Рассел Вілсон / Фото: Getty Images

Минулого місяця подружжя відсвяткувало сьому річницю весілля. Вони одружилися 2016 року.

Сіара з сім'єю / Фото: Інстаграм Сіари

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