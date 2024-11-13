Вагітна дівчина Венсана Касселя блиснула фігурою у бікіні

28-річна австралійська модель бразильського походження — Нара Баптіста — зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батьком якої є її бойфренд — 57-річний актор Венсан Кассель, з яким вони разом уже більше року. Дівчина вирішила не приховувати своє цікаве становище, а навпаки, часто публікувати у своєму Instagram фото та відео.

instagram.com/narahbaptista/

Так, мабуть, модель зараз десь відпочиває. Вона опублікувала селфі, на якому позує у пудрово-рожевому бікіні та з намистом на шиї. Її волосся заплетене в тонкі кіски і зібране в хвіст. Фото Нара ніяк не підписала.

instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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