Вагітна дівчина Венсана Касселя повністю оголилася у новій фотосесії

Модель не приховує своє цікаве становище, а навпаки, часто показує свої "вагітні" фото.

У листопаді 2023 року французький актор – 57-річний Венсан Кассель – офіційно підтвердив свої стосунки з моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею. 28-річна австралійська модель бразильського походження зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини.

instagram.com/narahbaptista

Дівчина любить брати участь у відвертих зйомках, наголошуючи на своєму цікавому становищі.

Так, у своєму Instagram Нара показала серію знімків, на яких вона позувала повністю оголеною.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

На деяких фото вона все ж таки прикрила оголені груди кардиганом.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Зазначимо, якщо для Баптисти це буде первісток, то Венсан уже є батьком трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а дочка Амазоні – модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

instagram.com/narahbaptista

Раніше, нагадаємо, вагітна Нара Баптіста з оголеним животом станцювала перед камерою.

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