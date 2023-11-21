Вагітна дружина екс"Холостяка" Михайлюка з донькою відпочила на пляжі у Маямі

Даша Хлистун любить ділитися з фоловерами знімками з повсякденного життя.

Вагітна дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – опублікувала в Instagram милі знімки зі своєю 2-річною донькою Аріною. Фото зроблені під час їхнього відпочинку на пляжі у Маямі.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Позували мама з донькою, сидячи на шезлонгу. Даша була одягнена у чорний купальник із асиметричним топом, а її донька – у різнокольоровий купальник із рюшею.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

Нагадаємо, нещодавно Даша Хлистун із чоловіком Максом Михайлюком організували гендер-паті, на якій дізналися стать майбутньої дитини.

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