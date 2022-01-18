Вагітна двійнею: Джорджина Родрігес в обтислому аутфіті показала підрослий живіт

27-річна Джорджина Родрігес чекає на двійню від Кріштіану Роналду.

Наприкінці минулого року ця новина приголомшила шанувальників пари. А самі Кріштіану та Джорджина публічно заявили, що неймовірно щасливі цій новині.

У блогу модель поділилася новим знімком та показала, як підріс її живіт. Джорджина знімалася у фотосесії, а у підписі написала:

"Три серця", — і додала, що день провела на зніманнях.

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Одягнена зірка в чорне вбрання, яке підкреслює її живіт і пишні груди. З прикрас на моделі кольє, золотий годинник та каблучка.

А на початку місяця модель показувала, як зустрічала Новий 2022 разом з Роналду та дітьми. Одягнена Джорджина була в коротку сукню, що нагадувала подовжений блейзер, яку поєднала з білими туфлями-човниками на підборах. Коротке вбрання Джорджини також підкреслювало її живіт.

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