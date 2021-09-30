Вагітна двійнятами Ешлі Грем опублікувала пікантне селфі в спідній білизні

33-річна модель plus size не приховує від публіки того, який має вигляд її підрослий вагітний живіт.

Зараз Ешлі Грем вдруге вагітна, а нещодавно стало відомо, що це буде двійня - два хлопчики. Модель продовжує відкрито показувати фото себе в напівоголеному вигляді, найчастіше просто роблячи селфі в нижній білизні.

Цього разу Ешлі постала у повний зріст перед дзеркалом, на ній був чорний бюстгальтер, високі труси, що підтримують живіт, чорна бейсболка і сірі ляпанці. Обличчя Грем на знімку не видно, вона його закрита великим телефоном, яким, власне, і робила селфі.

Про другу вагітність дружина фотографа Джастіна Ервіна оголосила в середині літа 2021-го, опублікувавши своє оголене фото в полі. Далі послідувала ще одна не менш відверта фотосесія, яку зробив для зірки її чоловік. Позувати в білизні або без одягу зовсім для Ешлі Грем — звична справа. Що ж буде після пологів? Ми пам'ятаємо, що після появи на світ первістка пари — сина Айзека, Ешлі знялася в декількох відвертих фотосесіях повністю оголеною і показувала, як годує сина грудьми.

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