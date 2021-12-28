Вагітна двійнятами Ешлі Грем знялася у фотосеті оголеною

Вагітна двійнятами Ешлі Грем показала кадр із нової фотосесії та захопила підписників.

34-річна Ешлі опублікувала фото у своєму блогу, на якому позує повністю топлес, руками дівчина прикриває пишні груди, а на її оголеному животі намальовано двоє немовлят.

"Дякую @luigiandiango за те, що зазнімкували мене і моїх хлопчиків і дякую @heartsciencemidwifery (Kimm Sun) за чудову майстерність, яка пожвавила образ моїх хлопчиків", — написала у підписі під знімком модель.

Про вагітність двійнею Ешлі оголосила у вересні 2021 року і, схоже, вже на початку 2022 року Грем стане мамою вдруге. У неї та її чоловіка Джастіна Ервіна є син Айзек, якому в січні виповниться два роки.

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