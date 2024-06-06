Вагітна Гейлі Бібер позувала у стильних образах і з новою зачіскою

Дівчина не перестає працювати попри своє цікаве становище.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. З того часу фоловери зіркової пари з нетерпінням чекають на нові фотографії вагітної моделі.
Незважаючи на вагітність, Гейлі продовжує працювати і зніматися у фотосесіях. Так вона стала головною зіркою нової промокампанії Saint Laurent.
Фото було зроблено, коли дівчина була на 4 місяці вагітності, але живіт ще не помітний.
Бібер позувала у стильних образах, які доповнювали великі срібні сережки, а також чорні сонцезахисні окуляри та сумки Saint Laurent.
Шанувальники зірки оцінили її нову зачіску – зачесане назад волосся, адже найчастіше Гейлі ходить з розпущеним волоссям.
Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених. Вона з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret.
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