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Вагітна Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ у наймоднішому відтінку сезону

Вагітна Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ у наймоднішому відтінку сезону

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Дівчина опублікувала знімки із нової фотосесії.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та її чоловік – 30-річний співак Джастін Бібер – нещодавно оголосили про те, що чекають на народження своєї першої дитини.

На нових знімках Гейлі позує у стильному образі кольору вершкового масла – наймоднішого відтінку літа-2024. Вона одягнена у довгу напівпрозору сукню-бюст'є, яку доповнюють хустка на голові, сонцезахисні окуляри Jacquemus, великі золоті браслети на руці та незмінна підвіска у вигляді літери "В" з діамантами.

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На деяких фото дівчина ніжно підтримує живіт рукою. Автором знімків став фотограф Адріан Мартін.

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Нагадаємо, раніше вагітна Гейлі Бібер знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою спеціального літнього випуску журналу W Magazine. На обкладинці глянцю вона з'явилася в одній спідній білизні.

instagram.com/wmag / ©
instagram.com/wmag

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