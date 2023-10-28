Вагітна Кортні Кардашян повторила образ сестри Кім, який висміювали у соцмережах

Кортні Кардашян почала вихідні, продемонструвавши свій епічний костюм на Геловін, перевтілившись в образ своєї сестри Кім.

44-річна Кортні одягла ту саму сукню від Riccardo Tisci, яку її молодша сестра Кім носила на Met Gala 2013 року, коли була на останніх місяцях вагітності своєю першою дитиною – дочкою Норт, якій зараз 10 років.

Кім Кардашян і Каньє Вест на Met Gala 2013 / Фото: Associated Press

Кім, яка вперше відвідала захід разом зі своїм тодішнім чоловіком Каньє Вестом, зізналася Vogue, що плакала "всю дорогу додому", коли дізналася про нескінченні меми та жарти, які точилися навколо її сукні. У соцмережах її безжально порівнювали з диваном, гідним бабусі, а також із персонажем Робіна Вільямса з фільму "Місіс Даутфайр".

Кортні не лише одягла сукню сестри, а й босоніжки відтінку металік на високих підборах. А також вона скопіювала макіяж та зачіску Кім.

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"Чумова п'ятниця", — підписала Кортні, з відсилкою до однойменного фільму, в якому розповідається про матір та дочку, які міняються тілами після випадкового накладення заклинання.

Раніше ми показували образ Кортні з прогулянки Лос-Анджелесом.

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