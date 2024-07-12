Вагітна Марго Роббі вперше вийшла у світ

Голлівудська зірка — акторка Марго Роббі — відома багатьом за фільмом "Барбі", зовсім нещодавно випадково оголосила про свою вагітність — її заскочили папараці на відпочинку в Італії.

Проте 12 липня красуня вже офіційно вийшла у світ — вона разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Великій Британії. Пару помітили в ложі, вони обіймалися, балакали і трималися за руки.

На ній була біла сукня декорована заклепками від бренду Alaia. Вбрання мало накидку та асиметричний поділ.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Образ Марго доповнила чорно-білою довгастою сумкою, сонцезахисними окулярами та сережками. Всі аксесуари на ній були також від Alaia.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Також можна помітити, що на знімках вона робила те саме, за що сварили Меган Маркл – клала руку на живіт.

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