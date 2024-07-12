Вагітна Марго Роббі вперше вийшла у світ

Пара чекає на свого первістка.
Голлівудська зірка — акторка Марго Роббі — відома багатьом за фільмом "Барбі", зовсім нещодавно випадково оголосила про свою вагітність — її заскочили папараці на відпочинку в Італії.
Проте 12 липня красуня вже офіційно вийшла у світ — вона разом зі своїм чоловіком Томом Акерлі відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Великій Британії. Пару помітили в ложі, вони обіймалися, балакали і трималися за руки.
На ній була біла сукня декорована заклепками від бренду Alaia. Вбрання мало накидку та асиметричний поділ.
Образ Марго доповнила чорно-білою довгастою сумкою, сонцезахисними окулярами та сережками. Всі аксесуари на ній були також від Alaia.
Також можна помітити, що на знімках вона робила те саме, за що сварили Меган Маркл – клала руку на живіт.
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