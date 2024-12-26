Вагітна Нара Баптіста показала, як святкувала Різдво з коханим – Венсаном Касселем

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – вже більше року зустрічається із 57-річним актором Венсаном Касселем. Зараз дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини. Своє цікаве становище модель не приховує, а навпаки, часто публікує свої "вагітні" фото в Мережі.

Так, Нара показала, як святкувала Різдво зі своїм коханим.

instagram.com/narahbaptista

На фото модель позувала біля ялинки, що світиться вогниками, в червоній піжамі, демонструючи свій уже великий вагітний живіт. З Касселем вони зробили спільне селфі біля святкового столу.

Зазначимо, якщо для Баптісти це буде первісток, то Венсан уже є батьком трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні – модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

Нара Баптіста та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, вагітна Нара Баптіста з оголеним животом станцювала перед камерою.

Читайте також: