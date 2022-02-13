Вагітна Нікі Гілтон у красивих луках відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку

Нещодавно 38-річна Нікі Гілтон-Ротшильд перестала приховувати свою третю вагітність і тепер охоче з'являється у світському суспільстві.

Вчора майбутня багатодітна мама відвідала модне шоу Alice+Olivia у Нохо Нью-Йорку. На показ Нікі Гілтон приїхала в блакитній сукні з градієнтом, вирізами з боків і рукавами-ліхтариками. Лук знаменитість доповнила невеликою сріблястою сумкою, яку тримала в руках. Нікі розпустила біляве волосся і зробила легкі кучері, а також насичений вечірній макіяж.

Нікі Гілтон / Getty Images

Раніше зірку заскочили місцеві фотографи дорогою на показ PatBO під час Тижня моди в Нью-Йорку. Цього разу на Нікі була біла асиметрична сукня в дрібний принт з досить високим розрізом, яку вона поєднала з короткою шкіряною курткою та сумкою-валізкою із золотими шипами. Нікі одягла на шию масивну прикрасу, сережки у вуха та кілька каблучок на пальці.

Нікі Гілтон / Getty Images

Нагадаємо, 38-річна Нікі Гілтон-Ротшильд, чекає появи на світ своєї третьої дитини від чоловіка-мільйонера Джеймса Ротшильда. Про вагітність дівчина оголосила на початку лютого.

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