Вагітна Олеся Стефанко розсекретила стать своєї другої дитини в кумедному відео

Українська модель, яка живе в Маямі, демонструє фоловерам, що можна мати вельми сексуальний вигляд, перебуваючи у цікавому стані.

На початку року "Міс Україна Всесвіт — 2011" потішила фоловерів новиною про свою другу вагітність. З того часу її сторінка в Instagram рясніє новими знімками, на яких Олеся показує різні луки і свою фігуру в них.

На новому фото Стефанко позує одягнена в чорний бюстгальтер та джинсовий комбінезон, розстебнутий з одного боку.

"Вагітна, але роблю це сексуально", — підписала фото модель.

На іншому знімку Олеся зазнімкована в білій довгій сукні, під якою купальник і в капелюсі з широкими полями, схоже, зірка зібралася тоді трохи поніжитися на сонці.

Також раніше Стефанко показала підписникам відео, де вони всією сім'єю відкривали коробку, з якої мала вилетіти кулька блакитного або рожевого кольору, щоб дізнатися стать їхньої майбутньої дитини. Вилетіла рожева кулька. Таким чином стало відомо, що Олеся чекає на дівчинку.

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