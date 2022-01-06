Вагітна Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала фото із сином Джеком, якого раніше не показувала

Вагітна британська модель показала кадри своєї сім'ї.

34-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі, яка чекає на другу дитину, рідко показує фотографії свого сина Джека. Але відсвяткувавши Новий 2022-й рік Розі все ж таки вирішила поділитися кількома новими світлинами.

"От і дивлюся на тебе, 2022 рік! Бажаю всім щасливого Нового року!", – підписала фотографії вагітна модель.

На деяких фото Розі позує разом із сином, кадри зроблено під час прогулянки за містом. Також 4-річний Джек зображений у гелікоптері, а ще на фото разом із мамою. Раніше Розі рідко показувала фотографії сина, але тепер, коли він підріс, почала ділитися його фотографіями частіше.

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Нагадаємо, про вагітність Розі стало відомо у серпні 2021 року. Вона та її коханий Джейсон Стетгем, з яким вони заручені від 2016 року, чекають на поповнення з великою радістю.

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