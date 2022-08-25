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Вагітна Шаніна Шейк повністю оголилася для фотосесії

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Вагітна Шаніна Шейк повністю оголилася для фотосесії

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Австралійська модель поділилася відвертими фотографіями у своєму Instagram.

31-річна топмодель Шаніна Шейк зараз в очікуванні свого первістка. На вечірці Baby Shower, що нещодавно пройшла, вона розсекретила стать своєї дитини – це буде хлопчик.

"Я дуже рада бути мамою хлопчика і виростити добру, турботливу людину. Він оточений такою любов'ю і підтримкою! Я завжди хотіла бути мамою, і я щаслива розділити цю нову подорож зі своїм партнером", — сказала тоді Шейк.

Модель вирішила надовго зберегти пам'ять про свою вагітність та взяла участь в оголеній фотосесії. Автором світлин став фотограф Chris Bagôt.

(гортайте фото вправо)

Взагалі, зірки люблять позувати оголеними. Свого часу подібні фотосесії на останніх місяцях вагітності робили Емілі Ратаковскі, Кім Кардашян, Кендіс Свейнпоул, Алессандра Амбросіо, Кортні Кардашян, Бейонсе та інші.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2317
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