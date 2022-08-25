Вагітна Шаніна Шейк повністю оголилася для фотосесії

31-річна топмодель Шаніна Шейк зараз в очікуванні свого первістка. На вечірці Baby Shower, що нещодавно пройшла, вона розсекретила стать своєї дитини – це буде хлопчик.

"Я дуже рада бути мамою хлопчика і виростити добру, турботливу людину. Він оточений такою любов'ю і підтримкою! Я завжди хотіла бути мамою, і я щаслива розділити цю нову подорож зі своїм партнером", — сказала тоді Шейк.

Модель вирішила надовго зберегти пам'ять про свою вагітність та взяла участь в оголеній фотосесії. Автором світлин став фотограф Chris Bagôt.

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Взагалі, зірки люблять позувати оголеними. Свого часу подібні фотосесії на останніх місяцях вагітності робили Емілі Ратаковскі, Кім Кардашян, Кендіс Свейнпоул, Алессандра Амбросіо, Кортні Кардашян, Бейонсе та інші.

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