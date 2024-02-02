Вагітна третьою дитиною Дженна Д'юенн позувала в нижній білизні

Зірка веде активний спосіб життя, незважаючи на своє цікаве становище.
43-річна акторка, продюсерка і танцівниця — Дженна Д'юен — широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума. Зараз вона перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, але, незважаючи на це, веде активне соціальне життя, продовжує зніматися в серіалі, де грає поліцейську, і навіть займається пілатесом.
У своєму Instagram акторка опублікувала серію знімків, зроблених у січні цього року. Як зазначила Дженна, вона робить фото за будь-якої можливості і відстежує, як росте її живіт.
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На одній із фотографій вона позує в чорній спідній білизні.
Нагадаємо, раніше Дженна Д'юен з'явилася на публіці у двоколірній сукні. Вона відвідала щорічні благодійні заходи Baby2Baby у Каліфорнії. Тоді вона вже була вагітна, але ще не повідомляла про цю публіку.
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