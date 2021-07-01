Вагітна учасниця шоу "Холостяк" розійшлася з нареченим

30-річна Лія Лі вирішила розірвати стосунки зі своїм бойфрендом.

Учасниця 5-го сезону шоу "Холостяк", співачка Лія Лі розійшлася з нареченим, за якого планувала вийти заміж наприкінці березня. Церемонію відклали через карантин, а тепер у ній відпала потреба. Про це Лія повідомила в Instagram.

Лія Лі/Прес-служба

"Красива була історія. Ось тільки тривала недовго... Але найпрекрасніше з неї — те, на кого найбільше чекаю. Знаю, що ви все бачите, все розумієте і немає сенсу приховувати. Я знайшла в собі сили і прийняла рішення піти з цих стосунків! Тут міг бути довгий пост про те, що зараз відбувається всередині мене, але, чесно кажучи, немає ні сил, ні бажання. Ми дорослі люди, які мають право приймати рішення і бути відповідальними за них", — зазначила Лі.

Лія Лі/Instagram Лії Лі

Артистка поділилася емоціями з фанатами. Вона закликала не нагадувати їй про колишнього коханого.

"Так, це було дуже непросто, ще й перебуваючи у такому стані. Адже ти розумієш, що тепер відповідальна за маленьке диво. Але я втомилася намагатися щось виправити, втомилася бути не такою, ходити на голках і все одно не така. Більше не хочу отримувати повідомлення від вас про нього. Ми вільні люди! Я зробила вибір на користь нас з малюком! Обираю жити у позитиві і щастя, так, до чого звикла! Виключаючи зі свого життя токсичних людей", — заявила дівчина.

Нагадаємо, на початку червня Лія Лі повідомила про вагітність. Співачка не назвала ім'я батька дитини.

Лія Лі/Прес-служба

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