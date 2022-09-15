Вагітна вчетверте: Блейк Лайвлі у мінісукні продемонструвала округлий живіт

35-річна Блейк Лайвлі та 45-річний Раян Рейнольдс вчетверте стануть батьками.
Блейк Лайвлі приємно здивувала публіку: акторка вчетверте вагітна.
Про це стало відомо, коли Блейк з'явилася на щорічному жіночому саміті Forbes Power у Нью-Йорку. Там вона постала у короткій сукні з золотисто-сріблястими паєтками і металевими деталями, яка підкреслила її округлий живіт.
Зірка з радістю демонструвала фотографам свою фігуру, яка змінилася. Вона просто сяяла від щастя.
Очевидно, акторка втомилася приховувати свою вагітність. Хоча місяць тому вона навіть намагалася заплутати своїх фоловерів в Instagram, опублікувавши тоді знімок, на якому вона демонструвала струнку фігуру.
Крім того, у громадських місцях Лайвлі з'являлася у вбраннях оверсайз і ховалася від папараці.
До слова, ми бачили Блейк у червні на показі короткометражного фільму "Все надто добре" у Нью-Йорку. Акторка була у білому сарафані. Тоді вона була вже у положенні, але живота ще не було видно.
Нагадаємо, Рейнольдс та Лайвлі познайомилися 12 років тому на зніманнях фільму "Зелений ліхтар". Їхні стосунки зав'язалися через рік. Саме тоді Раян розлучився зі Скарлетт Йоханссон, а Блейк розірвала стосунки з Леонардо ді Капріо.
Наступного року, 2012-го, пара одружилася. Весілля минуло у таємниці.
Подружжя виховує трьох доньок: 7-річну Джеймс, 5-річну Інес та 2-річну Бетті.
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