Вагітна вчетверте: Блейк Лайвлі у мінісукні продемонструвала округлий живіт

Блейк Лайвлі приємно здивувала публіку: акторка вчетверте вагітна.

Про це стало відомо, коли Блейк з'явилася на щорічному жіночому саміті Forbes Power у Нью-Йорку. Там вона постала у короткій сукні з золотисто-сріблястими паєтками і металевими деталями, яка підкреслила її округлий живіт.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Зірка з радістю демонструвала фотографам свою фігуру, яка змінилася. Вона просто сяяла від щастя.

Очевидно, акторка втомилася приховувати свою вагітність. Хоча місяць тому вона навіть намагалася заплутати своїх фоловерів в Instagram, опублікувавши тоді знімок, на якому вона демонструвала струнку фігуру.

Крім того, у громадських місцях Лайвлі з'являлася у вбраннях оверсайз і ховалася від папараці.

До слова, ми бачили Блейк у червні на показі короткометражного фільму "Все надто добре" у Нью-Йорку. Акторка була у білому сарафані. Тоді вона була вже у положенні, але живота ще не було видно.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Рейнольдс та Лайвлі познайомилися 12 років тому на зніманнях фільму "Зелений ліхтар". Їхні стосунки зав'язалися через рік. Саме тоді Раян розлучився зі Скарлетт Йоханссон, а Блейк розірвала стосунки з Леонардо ді Капріо.

Наступного року, 2012-го, пара одружилася. Весілля минуло у таємниці.

Подружжя виховує трьох доньок: 7-річну Джеймс, 5-річну Інес та 2-річну Бетті.

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