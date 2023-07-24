Вагітна Влада Седан зачарувала кадрами з нової фотосесії, яку зняла у рідній Вінниці

Журналістка та дружина українського футболіста та півзахисника англійського клубу "Арсенал" — Олександра Зінченка — Влада Седан — показала милі кадри зі своєї нової фотосесії.

27-річна Влада Седан зараз вагітна другою дитиною. Нещодавно дівчина заінтригувала підписників свого блогу в Instagram, запропонувавши припустити, хто ж народиться у пари – хлопчик чи дівчинка.

Після цього в новому посту Седан розповіла про всі тяготи другої вагітності. Знаменитість розповіла, що перша її вагітність дочкою Євою пройшла ідеально, вона не відчувала жодного дискомфорту та незручностей. Чого не скажеш про другу.

Тепер Влада опублікувала чарівні кадри з нової фотосесії, в якій знялася з майже дворічною дочкою (1 серпня Єві якраз виповниться 2 роки).

Авторкою світлин стала фотографка із Вінниці - Аліна Піщаліна. Схоже, саме у Вінниці ці кадри й знімали, адже Влада нещодавно приїжджала до України.

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Кадри знімали в полі, де пасуться кози та корови. Влада була одягнена у біле вбрання, а її дочка Єва – у сукню м'ятно-білих кольорів. У обох дівчат за спинами були солом'яні капелюхи.

Одним із перших знімків прокоментував чоловік Влади – Олександр. Він залишив під постом три червоні серця.

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