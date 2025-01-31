Вагітна Жизель Бундхен у бікіні засвітила округлий живіт

44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, батьком якої є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Г оакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається із червня 2023 року. Жизель уже виховує двох дітей – 14-річного сина Бенджаміна та 11-річну доньку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, а для Гоакіма це буде первісток.

instagram.com/gisele

Однак Жизель не поспішала офіційно підтверджувати цю інформацію — нічого не викладала в Мережі і майже не виходила у світ. Але уважні шанувальники зірки все ж таки змогли знайти підтвердження її цікавого становища.

І ось на новому відео у своєму Instagram бразилійка у бікіні та леопардовій спідниці засвітила свій уже великий вагітний живіт.

instagram.com/gisele

"Щастя – це внутрішня робота. Пам'ятайте, що ви єдиний, хто має силу створити те життя, яке ви хочете прожити", — написала Бундхен.

Раніше, нагадаємо, кохана Венсана Касселя – Нара Баптіста – стала мамою та показала перше фото дитини. Про народження дитини першим повідомив сам актор – він опублікував у Instagram картинку, на якій зображено хлопчика у спортивній футболці з написом "Каетано". Шанувальники пари зробили висновок, що у них народився син, і йому дали ім'я Каетано.

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