Вагітність їй личить: Кріссі Тейген сходила на захід із сином і дочкою

Весь перший триместр зірка зберігала новину про вагітність у таємниці через те, що раніше переживала трагічну втрату дитини. Але тепер Кріссі з радістю демонструє живіт, що підріс.
Модель, бізнесвумен та авторка кулінарних книжок Кріссі Тейген, яка зараз чекає на свою четверту дитину, продемонструвала живіт під час відвідин заходу Gabby's Dollhouse Cat-mas Spectacular, що відбувалося у Second Home Hollywood у Лос-Анджелесі.
36-річна багатодітна мати була в чорному топі, який поєднала зі стильними сірими штанами у спортивному стилі.
Образ Кріссі доповнила босоніжками на тонких ремінцях і шкіряним жакетом, зробила яскравий макіяж, накрутила волосся і була дуже щаслива.
Зі знаменитістю на цьому заході було двоє її дітей — 6-річна донька Луна та 4-річний син Майлз.
Нагадаємо, що у вересні 2020 року Кріссі та її чоловік Джон трагічно втратили третю дитину, хлопчика, якого вони назвали Джеком. Це сталося на 20-му тижні вагітності.
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