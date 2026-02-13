ТСН у соціальних мережах

Вагітна другою дитиною Еллі Голдінг вийшла на червону доріжку BAFTA

Зовсім скоро у родини попзірки станеться поповнення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Getty Images

Співачка Еллі Голдінг, яка зараз вагітна другою дитиною, відвідала захід BAFTA Invest in Talent Gala у Лондоні, а також виступила перед публікою. Зірка продемонструвала на червоній доріжці лаконічну сукню нюдового відтінку у білизняному стилі.

Сукня Еллі складалася з двох шарів — шовкової нижньої сукні з мереживом на подолі і ліфі, а також верхньої сітчастої сукні з високою горловиною та довгими рукавами. Вбрання співачка доповнила набором прикрас з діамантами та сатиновими туфлями-човниками з декором у вигляді рюшів.

Еллі Голдінг / © Getty Images

Еллі Голдінг / © Getty Images

Також вбрання підкреслювало живіт Еллі, яка вже перебуває на останніх термінах вагітності. Нагадаємо, що попспівачка оголосила, що чекає на другу дитину, на церемонії Pandora Fashion Awards 2025. Завагітніла вона від свого 28-річного бойфренда Бо Міннієра.

Раніше Еллі була одружена з артдилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019 року говорили всі, адже воно було не гіршим ніж у королівських наречених. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

