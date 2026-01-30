ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
134
2 хв

Вагітна Еллі Голдінг у шортах-трусах і на підборах позувала для глянцю

Зірка скоро стане мамою вдруге.

Юлія Кудринська
Еллі Голдінг

Еллі Голдінг / © Instagram Еллі Голдінг

39-річна британська співачка і композиторка Еллі Голдінг стала головною зіркою нового випуску журналу Nylon. На обкладинці глянцю вона з’явилася в білій майці з написом Mother («мама»), чорних шортах-трусах, штучній шубі і в босоніжках на підборах.

Зазначимо, про свою другу вагітність Еллі повідомила на церемонії Pandora Fashion Awards 2025, коли вийшла на червону доріжку в кроп-топі, що оголив її вже досить великий живіт.

«Не у кожної жінки є така розкіш: мене оточують чудові люди, у мене чудовий хлопець. Мені трохи легше, тому що у мене є приголомшлива підтримка. Я, як і раніше, працюю щодня і пишу щодня. Просто я виношую людину всередині себе. Можливо, я не найдбайливіша… Це чудове почуття — мати можливість виношувати дитину, і я відчуваю себе дуже щасливою, що здорова, — але це не все, чим я зараз є», — розповіла зірка про свою вагітність в інтерв’ю журналу.

«Я виросла в робітничій сім’ї, тож думала: „Може, мені просто варто співати як хобі?“ Але я обрала важкий шлях і вирішила пожити одна в якійсь випадковій кімнаті в чиємусь будинку в Лондоні та писати пісні вдень. Це було дуже усамітнене існування. Я не мала друзів. Я все ще лишалась сором’язливою, тривожною. Я ходила до спортзалу, щоранку пробігала 10 кілометрів, потім увесь день поверталась до студії та писала. Певно, це був найсамотніший час в моєму житті. Врешті-решт я зустрілась із Ферді Унгер-Гамільтоном, який зрештою підписав зі мною угоду…», — розповіла Еллі про початок своєї кар’єри.

Раніше, нагадаємо, Еллі Голдінг була одружена з арт-дилером Каспаром Джоплінгом. Про їхнє розкішне весілля 2019-го говорили всі, адже воно було не гіршим за королівські наречені. Однак уже 2024 року пара розлучилася після чотирьох років шлюбу, у них є спільний син.

134
