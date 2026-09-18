Вагітна Енн Гетевей підкреслила живіт чорною в’язаною сукнею

Енн Гетевей / © Getty Images

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Енн Гетевей знову привернула увагу своїм вагітним образом. 43-річна акторка розпочата промокампанію до фільму «Веріті», у якому зіграла головну роль.

Напередодні прем’єри акторку помітили в Нью-Йорку, де вона відвідала пресзахід, присвячений стрічці. Як і під час попередніх публічних появ, акторка зробила ставку на вишуканість.

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Енн обрала в’язану чорну сукню выд бренду Cult Gaia з відкритими плечима та високою горловиною і без рукавів. Обтислий фасон підкреслював її вагітний живіт, а завершили образ босоніжки на підборах.

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Фактурна сукня акторки також була прикрашена торочкою на комірі і подолі. Образ Енн доповнила креативними мюлями чорного кольору і з гламурними підборами від бренду Roger Vivier. Свій стильний образ жінка доповнила сонцезашисними окулярами і кількома прикрасами.

Енн Гетевей / © Getty Images

Під час вагітності Гетевей почала експериментувати з різними силуетами та стилями, наприклад, на відкритті флагманського магазину Moncler на П’ятій авеню в Нью-Йорку вона обрала образ з деніму і додала йому розслабленості продемонструвавши живіт.

Енн Гетевей / © Getty Images

Фільм «Веріті» — це екранізація однойменного роману Коллін Гувер 2018 року. Головні ролі у фільмі виконали Енн Гетевей, Дакота Джонсон та Джош Гартнетт. У центрі сюжету — письменниця-початківець, яка опиняється на межі фінансового краху, коли отримує можливість завершити серію романів популярної авторки трилерів Вериті Кроуфорд. Головна героїня знаходить незавершений рукопис, але згодом він приводить її до таємниць.

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