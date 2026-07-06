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- Шоу-бізнес
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Вагітна Енн Гетевей у романтичній сукні з воланами і ботфортах з’явилася на фотоколі фільму "Одіссея"
43-річна голлівудська акторка мала ніжний гарний вигляд на заході з нагоди прем’єри нової стрічки Крістофера Нолана.
Енн Гетевей стала однією з головних зірок фотоколу нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея», який відбувся в Лондоні. Акторка мала ніжний вигляд у романтичному вбранні.
На зірці була повітряна біла сукня вільного силуету з колекції Blumarine Resort 2027. Вбрання мало відкриті плечі, тонкий галтер і було прикрашене хвилястими воланами по лінії декольте, рукавах і асиметричному подолі.
Аутфіт Енн доповнила високими замшевими ботфортами бежевого відтінку Gianvito Rossi Hansen Cuissard.
Вуха акторка прикрасила лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — золотими каблучками і золотим годинником. Волосся Гетевей уклала в мякі локони і зробила ніжний макіяж.
Енн позувала перед фотографами, тримаючи руками вагітний живіт.
Вона також сфотографувалася зі своїми колегами зі стрічки — Зендеєю, Люпітою Ніонго, режисером Крістофером Ноланом, продюсеркою Еммою Томас, Меттом Деймоном і Томом Голландом.
Про фільм:
«Одіссея» — нова стрічка Крістофера Нолана, який режисер описує як масштабний міфологічний пригодницький епос. Фільм є екранізацією безсмертної поеми Гомера і вперше в історії ця фундаментальна історія буде представлена у форматі IMAX. Його знімали у різних куточках світу із застосуванням абсолютно нової плівкової технології IMAX, що має забезпечити безпрецедентний рівень занурення у світ античної Греції.
В основі сюжету — десятирічна подорож царя Ітаки Одіссея додому після закінчення Троянської війни. На своєму шляху герой зустрічає міфічних істот, переживає небезпечні пригоди та проходить випробування, намагаючись повернутися до дружини Пенелопи та сина Телемаха.
Нолан зібрав для проєкту один із найзірковіших акторських складів останніх років. Метт Деймон виконав роль Одіссея, Енн Гетевей зіграла його дружину Пенелопу, Том Голланд — сина Телемаха, Зендея перевтілилася в богиню Афіну, Роберт Паттінсон зіграв Антіноя, одного з головних женихів Пенелопи, а Люпіта Ніонго виконала одразу дві ролі. Також у стрічці знялися Шарліз Терон, Джон Бернтал, Саманта Мортон, Бенні Сафді, Міа Гот та інші відомі актори.
В український прокат фільм «Одіссея» виходить 16 липня.