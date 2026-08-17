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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Вагітна Енн Гетевей вийшла у світ в українському бренді

Голлівудська зірка мала неймовірний вигляд, адже її стилістка Ерін Волш підібрала дуже красиве контрасне поєднання речей для неї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей офіційно увійшла до списку Disney Legends — найвищої почесної відзнаки компанії Disney. Нагороду акторка отримала під час церемонії D23: The Ultimate Disney Fan Event, яка відбулася в Каліфорнії.

Для Гетевей це визнання стало особливо символічним, адже її співпраця з Disney розпочалася понад 20 років тому — з ролі Мії Термополіс у фільмі «Щоденник принцеси». У своїй промові Гетевей говорила не лише про професійні досягнення, а й про особисте значення цього моменту і подякувала за можливість протягом життя займатися справою, яку вона любить, і водночас ділити цей шлях із чоловіком та дітьми.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Також момент був особливим і тому, що Гетевей вийшла на сцену в українському бренді J’amemme. Вона поєднала вишукану туніку винного відтінку з білими широкими штанами.

Особливо привертав увагу верх вбрання, адже був плісований, виконаний з коміром-галтером, а також був прикрашений асиметричним розрізом з великою рюшею. Руку акторки прикрашав годинник від Bvlgari.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

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