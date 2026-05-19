- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
Вагітна модель Барбара Палвін інтригує відтінками суконь, які обирає у Каннах
Барбара зараз перебуває у одному із найщасливіших моментів свого життя і насолоджується цим.
Модель Victoria’s Secret Барбара Палвін здивувала усіх під час Каннського кінофестивалю, адже без слів оголосила про вагітність. Красуня з’явилася на червоній доріжці з округлим животом і в компанії свого чоловіка актора Ділана Спроуса.
Барбара спершу вийшла на червону доріжку у блакитній сукні від Miu Miu зі складками і пір’ям на подолі. Це боло неймовірне романтичне вбрання, яке дуже їй пасувало.
Однак згодом модель продемонструвала рожеву сукню з об’ємними рукавами і вільним фасоном від Willy Chavarria з колекції весна-літо 2026, що була виконана із фактурної тканини і красиво підкреслювала плечі.
Образ модель доповнила високою зачіскою і прикрасами, зокрема каблучкою-квіткою від Chopard.
Ці образи зірки дуже заінтригували, адже можливо таким чином Палвін вирішила інтригувати шанувальників тим хто у неї буде хлопчик чи дівчинка.