Вагітна модель Барбара Палвін інтригує відтінками суконь, які обирає у Каннах

Барбара Палвін з чоловіком / © Getty Images

Модель Victoria’s Secret Барбара Палвін здивувала усіх під час Каннського кінофестивалю, адже без слів оголосила про вагітність. Красуня з’явилася на червоній доріжці з округлим животом і в компанії свого чоловіка актора Ділана Спроуса.

Барбара спершу вийшла на червону доріжку у блакитній сукні від Miu Miu зі складками і пір’ям на подолі. Це боло неймовірне романтичне вбрання, яке дуже їй пасувало.

Однак згодом модель продемонструвала рожеву сукню з об’ємними рукавами і вільним фасоном від Willy Chavarria з колекції весна-літо 2026, що була виконана із фактурної тканини і красиво підкреслювала плечі.

Образ модель доповнила високою зачіскою і прикрасами, зокрема каблучкою-квіткою від Chopard.

Ці образи зірки дуже заінтригували, адже можливо таким чином Палвін вирішила інтригувати шанувальників тим хто у неї буде хлопчик чи дівчинка.

